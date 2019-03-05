Машину мэра Якутска повредило упавшим с крыши снегом

На закрепленный за мэром Якутска Сарданой Авксентьевой автомобиль Toyota Camry упал пласт снега с крыши жилого дома. Машина получила повреждения.

Как сообщила пресс-служба администрации города, обошлось без пострадавших. Застрахованный автомобиль отправлен на ремонт, ущерб устанавливается.

Сардана Авксентьева сейчас находится в отпуске за пределами Якутска.

Незадолго до происшествия исполняющий обязанности главы города Владимир Федоров поручил управам и управляющим компаниям усилить работу по очистке крыш многоквартирных домов от снега, которого в этом году выпало больше нормы.

- Безопасность людей, сохранность их имущества - прямая обязанность управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд, - подчеркнул он.