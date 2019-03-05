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05.03.2019 04:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пассажиров экстренно севшего в Анадыре рейса заберет резервный борт

Текст: Дина Непомнящая

Резервный самолет прилетит за пассажирами рейса Пекин - Лос-Анджелес авиакомпании Air China, совершившего вынужденную посадку в Анадыре, в 17:00 по местному времени. Об этом власти Чукотки договорились с Росавиацией.

Фото: iStock
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Как сообщается на сайте правительства региона, сейчас все путешественники чувствуют себя хорошо. Их разместили в зоне международных перелетов и VIP-зале аэропорта. Обеспечили горячей едой и напитками. Для удобства иностранцев в здании работают четыре переводчика с английского и китайского языков.

Напомним, воздушное судно из Китая было вынуждено экстренно приземлиться в Анадыре из-за подозрений на пожар в багажном отсеке. По надувным трапам из самолета эвакуировали 188 пассажиров.

Позже выяснилось, что пожара на борту не было.

Происшествия ЧП Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Анадырь
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