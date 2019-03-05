Пассажиров экстренно севшего в Анадыре рейса заберет резервный борт

Резервный самолет прилетит за пассажирами рейса Пекин - Лос-Анджелес авиакомпании Air China, совершившего вынужденную посадку в Анадыре, в 17:00 по местному времени. Об этом власти Чукотки договорились с Росавиацией.

Как сообщается на сайте правительства региона, сейчас все путешественники чувствуют себя хорошо. Их разместили в зоне международных перелетов и VIP-зале аэропорта. Обеспечили горячей едой и напитками. Для удобства иностранцев в здании работают четыре переводчика с английского и китайского языков.

Напомним, воздушное судно из Китая было вынуждено экстренно приземлиться в Анадыре из-за подозрений на пожар в багажном отсеке. По надувным трапам из самолета эвакуировали 188 пассажиров.

Позже выяснилось, что пожара на борту не было.