Ученый предложил оставить косаток в бухте Средней

Глава Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) Дальневосточного отделения РАН Андрей Адрианов в беседе с ТАСС высказал мнение, что косаток и белух в Приморье лучше оставить пока в бухте Средней, а не везти их на остров Русский.

Напомним, что ранее в правительстве страны приняли решение разработать план по реадаптации выловленных в Приморье косаток и белух. Животных предполагается выпустить в природу, причем для контроля их пометят чипами.

На совещании, проведенном вице-премьером Алексеем Гордеевым, также было решено организовать межведомственное взаимодействие для возможного перемещения животных в одну из бухт острова Русского.

По мнению Андрея Адрианова, косаток и белух можно оставить на месте. В бухте Средней, где сейчас находятся животные, возможно создать хорошие условия для их реадаптации. Ученый также отмечает, что любая перевозка для ослабленных организмов опасна.

"У Приморского океанариума на острове Русском есть база исследования морских млекопитающих в бухте Парис, - пояснил Адрианов. - Однако условия в самой бухте Средней сегодня куда лучше, чем на Русском, в частности там чище вода. Поэтому имеет смысл создать хорошие условия для животных там, где они сейчас находятся, а не везти их на остров Русский".

Ученый напомнил, что в мае-июне "активно пойдет красная рыба" в Японском море и на Сахалине. Именно тогда животных и можно будет выпустить вслед за рыбой при условии, что до этого периода времени ими будут заниматься ветеринары.

Справка "РГ"

Напомним, в бухте Средняя под Находкой содержали 90 белух и 11 косаток, предположительно отловленных для продажи в Китай. После нескольких "побегов" осталось 87 белух и 10 косаток.

Ситуацией с животными займется контрольное управление президента.