Новости

В Госдуме объяснили намерение "Нафтогаза" пожаловаться на "Газпром" 18:35
В Приамурье после смерти ребенка завели дело на органы опеки 18:28
Боец Магомедшарипов вышел на шестое место в своем дивизионе UFC 18:12
Трамп: Демократы спятили, а Хиллари Клинтон криводушна 18:12
В Таганроге музей-заповедник приобрел рояль за 2,6 млн рублей 18:06
Новый компактный кроссовер Mazda представлен официально 18:05
В кубанской школе рассказали об устроившем перестрелку подростке 18:01
Появились подробности смерти звезды "Беверли-Хиллз, 90210" Люка Перри 17:59
Ботать будет мультитащер: составлен "олимпиадный" словарь для школьников 17:52
В московской клинике рухнул лифт с пассажирами 17:50
В Кирове депутата гордумы объявили в розыск по делу о хищении 17:48
Планетологи обнаружили удивительную связь Марса и Земли 17:45
Названа самая молодая миллиардерша в истории 17:43
Фрегат ЧФ "Адмирал Макаров" вернулся из Сирии в Севастополь 17:40
У американских танкистов появится виртуальный помощник 17:38
Ученый предложил оставить косаток в бухте Средней 17:35
Владимирская продавщица объяснила, почему нокаутировала посетителя 17:30
Видео: 7 признаков, по которым можно распознать лжегазовщиков 17:27
Макей: Беларусь готова к подписанию ключевых документов с ЕС 17:24
Гиперкар Bugatti стал самым дорогим автомобилем в мире 17:22
Уилл Смит сыграет отца теннисисток Винус и Серены Уильямс 17:17
Фанаты The Prodigy "обвинили" футболиста Рэмзи в смерти Кита Флинта 17:16
Жореса Алферова похоронили на кладбище в Комарово 17:10
В книге XVI века найден уникальный перевод Авиценны 17:10
Король-лебедь: посвящение Людвигу II Баварскому от компании Montblanc 17:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил вкладчика в его споре с банком
Верховный суд защитил вкладчика в его споре с банком
Ошибки в организации дорожного движения загоняют водителей в ловушки
Ошибки в организации дорожного движения загоняют водителей в ловушки
В "РГ" пройдет пресс-конференция о лицензировании автобусных перевозок
В "РГ" пройдет пресс-конференция о лицензировании автобусных перевозок
05.03.2019 17:35
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученый предложил оставить косаток в бухте Средней

Текст: Денис Передельский

Глава Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) Дальневосточного отделения РАН Андрей Адрианов в беседе с ТАСС высказал мнение, что косаток и белух в Приморье лучше оставить пока в бухте Средней, а не везти их на остров Русский.

Напомним, что ранее в правительстве страны приняли решение разработать план по реадаптации выловленных в Приморье косаток и белух. Животных предполагается выпустить в природу, причем для контроля их пометят чипами.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Косаток в Приморье после адаптации отпустят на волю

На совещании, проведенном вице-премьером Алексеем Гордеевым, также было решено организовать межведомственное взаимодействие для возможного перемещения животных в одну из бухт острова Русского.

По мнению Андрея Адрианова, косаток и белух можно оставить на месте. В бухте Средней, где сейчас находятся животные, возможно создать хорошие условия для их реадаптации. Ученый также отмечает, что любая перевозка для ослабленных организмов опасна.

"У Приморского океанариума на острове Русском есть база исследования морских млекопитающих в бухте Парис, - пояснил Адрианов. - Однако условия в самой бухте Средней сегодня куда лучше, чем на Русском, в частности там чище вода. Поэтому имеет смысл создать хорошие условия для животных там, где они сейчас находятся, а не везти их на остров Русский".

Ученый напомнил, что в мае-июне "активно пойдет красная рыба" в Японском море и на Сахалине. Именно тогда животных и можно будет выпустить вслед за рыбой при условии, что до этого периода времени ими будут заниматься ветеринары.

Справка "РГ"

Напомним, в бухте Средняя под Находкой содержали 90 белух и 11 косаток, предположительно отловленных для продажи в Китай. После нескольких "побегов" осталось 87 белух и 10 косаток.

Ситуацией с животными займется контрольное управление президента.

Общество Наука Общество Природа Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков заявил о девальвации расследований связей Трампа с Путиным
Москва не оставит без ответа отказ дипломату во въезде в Чехию
Forbes назвал богатейших людей России
Жореса Алферова похоронили на кладбище в Комарово
Стала известна цена за проезд по трассе М-11 Москва-Петербург