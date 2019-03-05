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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Все умыли руки

В ЕАО людям приходится самим отвозить в морг тела умерших родственников
Текст: Дина Непомнящая (ЕАО)
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(7807)
Горе потери родных для жителей Ленинского района Еврейской автономной области еще больше омрачается проблемами, связанными с доставкой умерших в морг. Осуществлять ее им приходится самостоятельно. Чтобы привлечь внимание к проблеме, люди обратились на местное телевидение. После этого ситуацией заинтересовались в областной прокуратуре.

- Факт подтвердился, и принимаются меры, - сообщила корреспонденту "РГ" старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская. - Сейчас мы ведем масштабную проверку.

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Транспортировка тела умершего человека в морг должна осуществляться исключительно специализированным транспортом, оснащенным носилками, спецмешками и дезинфицирующими средствами. Но жители Ленинского района не знают, где такой транспорт взять. Раньше эту задачу решала полиция и ""скорая помощь". То теперь алгоритм действий не ясен. Поэтому перевозка зачастую осуществляется на арендованных или личных автомобилях.

- На этой машине вожу семью, ребенка, на ней же пришлось везти тело родной тети, - поделился с журналистами житель Ленинского района Владимир. - Убрали детское автокресло, разложили сиденье, положили труп. Вместился...

Но по закону все-таки должна быть возможность отвезти умершего в морг бесплатно. Это входит в право человека на захоронение. Кто виновен в том, что в Ленинском районе сложилась другая ситуация, станет известно в ходе проверок.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО
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