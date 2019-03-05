В Хабаровске авиадебошира приговорили к четырем годам лишения свободы

Железнодорожный суд Хабаровска вынес приговор мужчине, устроившему дебош в самолете.

Инцидент произошел 8 августа прошлого года. Пьяный пассажир при посадке на рейс Хабаровск - Красноярск начал оскорблять находившихся на борту людей и применять к ним физическую силу. Пытавшимся утихомирить его бортпроводникам он оказывал активное сопротивление.

- В результате задержка выполнения рейса составила 35 минут, что повлекло за собой дополнительные затраты авиакомпании "Аврора" в размере более чем 41 тысяча рублей, - рассказала представитель компании-перевозчика Галина Подзолкова.

Дебошира передали полицейским. В его отношении возбудили уголовное дело по статьям 213, 316, 116 УК РФ. Шесть месяцев мужчина провел под стражей, затем арест заменили на подписку о невыезде.

Во время следствия обвиняемый признал свою вину. Прокурор требовал для хабаровчанина пять с половиной лет в колонии общего режима. Однако суд приговорил его к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с применением условного наказания на четыре года. Кроме того, дебошира обязали возместить нанесенный авиакомпании ущерб.