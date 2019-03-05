В Приамурье скончался избитый отчимом годовалый малыш

Годовалый мальчик, который находился в состоянии комы после жестокого избиения отчимом, скончался в больнице Белогорска. Об этом в социальных сетях сообщил мэр города Станислав Мелюков.

- Малыш умер сегодня утром. Врачи в течение почти трех недель делали все возможное, но спасти его от трехдневных истязаний не смогли - слишком тяжелые были травмы, - написал Мелюков.

Он добавил, что власти Белогорска возьмут на себя организацию похорон.

Напомним, ребенок попал в больницу утром 15 февраля в тяжелом состоянии со множественными травмами и переломами. Все это время он находился в коме.

Как выяснили следователи, малыша избил 18-летний сожитель его несовершеннолетней матери. Сначала в его отношении было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Но затем его переквалифицировали на часть 3 статьи 30, пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Обвиняемого арестовали. Он признался в содеянном и пояснил, что избил ребенка, так как тот мешал ему "отмечать праздник".

17-летняя мать ребенка, которая не защитила малыша от сожителя, также стала фигурантом уголовного дела. Ее обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию (статья 156 УК РФ).