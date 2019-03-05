Жители Забайкалья и Бурятии ощутили четырехбалльное землетрясение

В понедельник вечером в Баргузинском районе Бурятии произошло ощущаемое землетрясение. Интенсивность подземных толчков в районе населенного пункта Усть-Баргузин составила четыре-пять баллов.

Отголоски сейсмособытия почувствовали и жители Забайкалья. Специалисты оценили его в три-четыре балла по шкале Рихтера.

"Никаких последствий землетрясение не имело, жертв и разрушений нет", - рассказали в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

По сообщениям местных жителей, в домах качались мебель и висящие предметы.