Новости

Жительница Магадана укусила полицейского 04:27
Джефф Безос сохранил звание богатейшего человека по версии Forbes 04:25
Жители Забайкалья и Бурятии ощутили четырехбалльное землетрясение 04:11
Пассажиров экстренно севшего в Анадыре рейса заберет резервный борт 04:07
Трамп отменит льготы на поставляемые в США турецкие товары 03:40
Преемница Меркель неудачно пошутила про туалеты для "нейтрального пола" 03:36
Полиция: Новые беспорядки в Каракасе организовали банды из трущоб 02:58
Макрон призвал пересмотреть Шенгенскую систему 02:47
Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину 02:22
Зеленский пошутил по поводу прослушки своего офиса спецслужбами 01:56
Лучший автомобиль Европы выявило драматичное голосование 01:42
В штате Джорджия из-за торнадо объявлен режим ЧП 01:31
Возвращение Гуайдо спровоцировало беспорядки в Каракасе 01:10
Два храма УПЦ захватили сторонники "новой церкви" Украины 00:55
Шесть человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии 00:45
Злоумышленники напали на колледж в британском Лейленде 00:24
Медведев: Наш ядерный арсенал - исключительно фактор сдерживания 00:09
Владельцы Volvo не смогут разгоняться быстрее 180 км/ч 04.03.2019
Борт из Китая совершил экстренную посадку на Чукотке 04.03.2019
Макрон представил план "европейского ренессанса" 04.03.2019
Ракицкого не вызвали в сборную Украины на матчи отборочного цикла ЧЕ-2020 04.03.2019
Forbes назвал имя самой богатой женщины в мире 04.03.2019
Кокорин получил ожоги в результате лечения в СИЗО 04.03.2019
Трамп на год продлил антироссийские санкции 04.03.2019
Умер актер из "Беверли-Хиллз" Люк Перри 04.03.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 4 по 10 марта
Что не пропустить по ТВ на неделе с 4 по 10 марта
Легендарный "Зверобой": убийцу "Тигров" БС-3 заметили в Сирии
Легендарный "Зверобой": убийцу "Тигров" БС-3 заметили в Сирии
В "РГ" пройдет пресс-конференция о лицензировании автобусных перевозок
В "РГ" пройдет пресс-конференция о лицензировании автобусных перевозок
05.03.2019 04:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Магадана укусила полицейского

Текст: Дина Непомнящая

Возбуждение уголовного дела о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) признала законным прокуратура Магадана.

В Якутии нетрезвая работница школы покусала полицейского

Как сообщают в ведомстве, 31-летняя местая жительница находилась в здании Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Магаданской области. Там сотрудник полиции проводил личный досмотр и досмотр ее вещей. Придя в возбужденное состояние магаданка укусила должностное лицо за палец на правой руке.

Теперь женщине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Правительство внесло в Госдуму законопроект о доплатах к пенсиям
Названа предварительная причина смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта
В Кремле подтвердили планы по визиту Ким Чен Ына
СК опубликовал видео убийства замдиректора электросетей Орска
Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу