Жительница Магадана укусила полицейского

Возбуждение уголовного дела о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) признала законным прокуратура Магадана.

Как сообщают в ведомстве, 31-летняя местая жительница находилась в здании Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Магаданской области. Там сотрудник полиции проводил личный досмотр и досмотр ее вещей. Придя в возбужденное состояние магаданка укусила должностное лицо за палец на правой руке.

Теперь женщине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.