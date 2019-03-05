Крупный пожар на складе с древесиной в Казани ликвидирован

Крупный пожар на складе с древесиной в Казани ликвидировали. Никто не пострадал. Информация о возгорании по адресу Химическая улица, 21 (территория промзоны) поступила в МЧС в 23:11 по местному времени.

На место происшествия прибыли 58 человек и 22 единицы техники, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. Сотрудникам ведомства удалось предотвратить распространение огня на соседние здания. Правда, жилых домов рядом с загоревшимся складом нет.

Площадь пожара составила 5,6 тысячи квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.