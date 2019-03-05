Под Ульяновском бродячая собака покусала лицо семилетней девочки

В поселке Первомайский Чердаклинского района Ульяновской области бродячая собака покусала семилетнюю девочку. Ребенок был госпитализирован. Информацию об этом подтвердили в следственном управлении СК РФ по региону.

Как удалось выяснить "РГ", у девочки были множественные раны в области губ. Специалистам отделения челюстно-лицевой хирургии областной детской больницы пришлось наложить ребенку несколько швов. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. По мнению врачей, срок ее пребывания в стационаре не превысит семи дней.

Следственные органы проводят по факту случившегося проверку, в ходе которой будет дана оценка мер, предпринимаемых муниципалитетом для отлова бродячих животных.