В Кирове депутата гордумы объявили в розыск по делу о хищении

Депутата городской думы Кирова объявили в розыск. Его подозревают в организации хищения 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

По данным силовиков, в 2013 году Никулин вместе с директором Центральной диспетчерской службы Александром Рыболовлевым и директором ООО "Электронный проездной" Анатолием Ганьба, используя свое служебное положение, совершили хищение 20 миллионов.

Также следствие считает, что из них 7,3 миллиона Никулин легализовал, заключая фиктивные договоры.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранительные органы выясняют местонахождение депутата.