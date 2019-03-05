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05.03.2019 17:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове депутата гордумы объявили в розыск по делу о хищении

Текст: Яна Шамаева

Депутата городской думы Кирова объявили в розыск. Его подозревают в организации хищения 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

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По данным силовиков, в 2013 году Никулин вместе с директором Центральной диспетчерской службы Александром Рыболовлевым и директором ООО "Электронный проездной" Анатолием Ганьба, используя свое служебное положение, совершили хищение 20 миллионов.

Также следствие считает, что из них 7,3 миллиона Никулин легализовал, заключая фиктивные договоры.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранительные органы выясняют местонахождение депутата.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров Борьба с коррупцией
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