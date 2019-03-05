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05.03.2019 12:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области задержали пятерых подозреваемых в экстремизме

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области пять россиян, подозреваемых в причастности к деятельности организации "Таблиги Джаамат", заключены под стражу.

Фото: РИА Новости
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Как сообщает региональное управление ФСБ, сотрудники этого ведомства совместно с центром противодействия экстремизму ГУ МВД по Саратовской области выявили группу лиц, причастных к религиозному объединению, которое решением Верховного суда от 07.05.2009 года было признано экстремистским, а его деятельность запрещена на территории нашей страны.

По данным пресс-службы УФСБ, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ. В ходе его расследования сотрудники спецслужбы "задокументировали факты распространения" экстремистской идеологии и вовлечения российских граждан в деятельность этой организации. Совместно с Росгвардией по месту жительства подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых изъяли религиозную литературу, внесенную в список экстремистских материалов.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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