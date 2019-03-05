В Красноярском крае сгорел многоквартирный барак

В городе Лесосибирске Красноярского края сегодня рано утром произошел крупный пожар. Как сообщает МЧС региона, горел многоквартирный барак.

Тушение огня заняло около полутора часов. Судя по видео с места ЧП, восстановлению дом уже не подлежит.

"В доме было 18 квартир. На момент прибытия первых подразделений горела квартира на втором этаже. Как было установлено позже, в доме проживало 20 человек, из них четверо детей. Жильцы дома были эвакуированы. Их разместили в местном Доме культуры. Пожар был локализован на площади 284 квадратных метров", - заявили "РГ" в пресс-службе МЧС.

Добавим, по неофициальной информации от очевидцев, в огне могли погибнуть два человека.