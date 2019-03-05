В Новосибирске пострадали пассажиры въехавшего в столб автобуса

Пять человек получили травмы и вынуждены были обратиться к медикам в результате дорожной аварии на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске.

Как рассказал "РГ" инспектор отдела пропаганды городского управления ГИБДД Владислав Савченков, все пострадавшие - пассажиры одного автобуса, который внезапно въехал в фонарный столб. Автобус двигался со стороны улицы Мира по направлению к улице Немировича-Данченко, за рулем находился водитель 1967 года рождения.

Авария произошла около 10.30 утра по местному времени. Причины, по которым шофер не справился с управлением, сейчас устанавливаются. Известно, что травмы, полученные пассажирами, не представляют опасности для жизни, все пострадавшие находятся в сознании.