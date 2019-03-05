В центре Рубцовска обрушился главный канализационный коллектор метрового диаметра. По данным городской администрации, потребуется заменить около сотни метров поврежденного канала водосточной сети. В зоне поражения - 115 жилых домов и другие объекты.

Все началось с многочисленных звонков горожан в мэрию и местные СМИ еще в конце февраля. Люди жаловались на смрад не только в подвалах многоквартирных домов, но и на улице. А в минувший понедельник коммунальщики нашли место аварии - рядом с пересечением проспектов Ленина и Рубцовского.

По словам директора городского водоканала Евгения Зазнобина, аварийный коллектор был собран из железобетонных блоков еще в 1965 году, и на сегодняшний день у него практически 100-процентный износ. Когда экскаватор вскрыл грунт, рабочие увидели, что верхний свод коллектора напоминает решето, а в некоторых местах его уже вообще нет - только грунт. Виной всему газовая коррозия.

4 марта в городе введен режим повышенной готовности, сообщил корреспонденту "Российской газеты" глава администрации города Дмитрий Фельдман. В зоне пораженного участка расположены 115 многоквартирных домов, шесть детских садов, три школы, две детско-юношеские спортивные школы.

Для поддержания нормального режима жизнедеятельности подключена дополнительная насосная станция, которая перекачивает отходы из аварийного коллектора в параллельный. Работники водоканала ликвидируют подтопления в подвалах жилых домов. Для общественного транспорта проспект Ленина решено не закрывать. Проезд автомобилей будет осуществляться по особой схеме, чтобы исключить заезд на проспект Рубцовского.

Поврежденный участок будет отремонтирован не раньше окончания следующей недели - заказанные трубы придется ждать пять дней

Наши собеседники из Барнаульского водоканала оценивают ситуацию в Рубцовске как неприятную, но не катастрофичную. На экстренном совещании в мэрии принято решение отказаться от земляных работ, которые неизбежно спровоцируют транспортный коллапс и дальнейшее обрушение коллектора. Выбран вариант горизонтально направленного бурения. Бурить будут в трех местах. Вместо разрушенных железобетонных блоков установят современные трубы диаметром 60 сантиметров с длительным гарантийным сроком эксплуатации. На все это потребуется 4,9 миллиона рублей. Деньги на ремонт возьмут из резервного фонда городского бюджета.

Специалисты предполагают, что поврежденный участок будет отремонтирован не раньше окончания следующей недели - трубы, заказанные в Татарстане, придется ждать пять дней.

Между тем это уже не первая серьезная авария на коллекторах в Рубцовске. Несколько лет назад крупное обрушение на сетях водостока было в районе Алтайского тракторного завода, а также рядом с виадуком. Причина одна - полный износ инженерных сетей.

А в Барнауле с начала зимы другая напасть - частые аварии водоводных сетей. По этому поводу 26 февраля в краевой администрации прошло специальное заседание. На нем специалисты Барнаульского водоканала сообщили, что предстоящим летом город ждут масштабные ремонтные работы - износ водоводных сетей достиг 70 процентов. Глава администрации Барнаула Сергей Дугин даже пообещал руководству края и горожанам настоящий ремонтный "прорыв". А пока идут реальные прорывы. Так, 2 марта трубы прорвало сразу в двух местах, из-за чего жильцы сразу трех районов города остались без воды.