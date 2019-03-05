На Ставрополье десять детей госпитализированы с отравлением

В Ставропольском крае десять школьников госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. Об этом корреспонденту "РГ" рассказали в администрации Изобильненского городского округа.

Инцидент произошел на первом уроке в школе села Тищенского Изобильненского района. Сначала дети почувствовали резкий, чем-то напомнивший мужской парфюм запах. Затем школьникам стало плохо, у них закружилась голова и появилась тошнота. Их увезли в сельскую амбулаторию, а потом госпитализировали в районную больницу в городе Изобильном.

По данным минздрава Ставрополья, сейчас самочувствие несовершеннолетних удовлетворительное, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Они находятся под наблюдением врачей. И хотя некоторые родители пытались забрать детей домой, медики настояли на том, чтобы оставить их в медицинском учреждении на сутки.

Сейчас администрация школы, а также правоохранители выясняют, какое вещество вызвало такие симптомы, а также устанавливают, кто стоит за этим инцидентом.