Под Мурманском пограничники задержали браконьерского краба на 13 млн

Почти две тонны незаконно добытого краба обнаружили пограничники в грузовой "ГАЗели" на дороге Мурманск - Заполярный. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

Ущерб, причиненный браконьерами, составляет 12,9 миллионов рублей. Двадцатишестилетний водитель грузовика задержан.

- Он пояснил, что часть груза он приобрел у неизвестных людей для личного пользования за 50 тысяч рублей, а остальную часть его попросили перевезти в город Мурманск, - отметили в пресс-службе ведомства.

Незаконно добытый краб и "ГАЗель" изъяты. В отношении водителя возбуждено административное дело по статье 8.17 КоАП РФ "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море".