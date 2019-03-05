В Петербурге из-за непогоды два самолета ушли на запасные аэродромы

Из-за разбушевавшегося снегопада не смогли совершить посадку в Петербурге самолеты из Красноярска и Перми. Командиры экипажей лайнеров приняли решение отправиться на запасные аэродромы, сообщили "РГ" в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы", управляющей компании Пулково.

Прибытие рейсов ожидается в Петербурге после 10.00.

Остальные рейсы прибыли в Петербург в штатном режиме. Отправка лайнеров также производится без задержек.

Сейчас в Петербурге наблюдается сильный снегопад. Накануне региональное ГУ МЧС разослало предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях, предупредив горожан о метели и гололедице.