В Петербурге школьник загорелся при заправке зажигалки

В Петербурге в детскую городскую больницу №1 из подъезда многоэтажки по Октябрьской набережной госпитализирован подросток. У 14-летнего юноши зафиксированы множественные ожоги, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

У школьника обожжен живот, кисти и предплечья, бедра, ягодицы. Состояние подростка врачи оценивают как тяжелое.

Мать пострадавшего школьника сообщила полицейским, что ее сын пострадал при заправке зажигалки.

Сейчас полицейские проводят проверку всех обстоятельств данного ЧП.