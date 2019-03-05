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05.03.2019 09:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге школьник загорелся при заправке зажигалки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в детскую городскую больницу №1 из подъезда многоэтажки по Октябрьской набережной госпитализирован подросток. У 14-летнего юноши зафиксированы множественные ожоги, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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У школьника обожжен живот, кисти и предплечья, бедра, ягодицы. Состояние подростка врачи оценивают как тяжелое.

Мать пострадавшего школьника сообщила полицейским, что ее сын пострадал при заправке зажигалки.

Сейчас полицейские проводят проверку всех обстоятельств данного ЧП.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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