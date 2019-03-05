В Сыктывкаре осудили вандала, разбившего знак рубля

Мировой суд Сыктывкара вынес приговор местному жителю, который в апреле прошлого года разбил памятник рублю. Ближайшие полтора года мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Коми.

Сыктывкарца судили за вандализм. Установлено, что в момент происшествия он был пьян.

На суде мужчина объяснил свои действия тем, что когда проходил мимо памятника "Знак Рублю" на Стефановской площади, что в самом центре Сыктывкара, то вспомнил о своем сложном финансовом положении и дважды ударил арт-объект ногой.

Этого оказалось достаточно, чтобы памятник упал и разбился. Ущерб от действий мужчины составил 303 тысячи рублей.

Свою вину житель Сыктывкара полностью признал.