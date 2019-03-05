В Краснодарском крае произошло ЧП, которое всколыхнуло весь регион: на Таманском полуострове в станице Ахтанизовской 15-летний подросток расстрелял из пневматического пистолета пятерых школьников, выбежавших на перемене в ближайший ларек за булочками.

- Инцидент произошел на одной из улиц станицы вне здания школы, - сообщил врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов. - 15-летний подросток начал стрелять из пневматического пистолета в результате конфликта между ним и другими школьниками.

Как выяснилось, происшествие случилось 4 марта, но перепугавшиеся учителя и чиновники местной администрации попытались его замолчать, желая избежать внимания прессы. И только вчера о ЧП стало известно. По предварительной информации, старшеклассник школы N 10 вымогал у других учеников деньги рядом с продуктовым магазином, куда они выбежали во время перемены. А когда ему отказали - открыл огонь.

- Ко мне подошел Антон (имя изменено) и стал требовать деньги, - рассказал один из пострадавших в перестрелке школьников. - В руках у него был пистолет, и, по его словам, деньги ему были нужны на пульки для пистолета. Я сказал, что ничего ему не дам. И тогда он начал стрелять по ногам, а потом еще и в спину. Рядом стояли еще ребята из разных классов. Он начал стрелять и по ним. Взрослых рядом не было.

- По факту случившегося создана оперативная группа, которая продолжает выяснять все обстоятельства, - рассказала детский омбудсмен на Кубани Татьяна Ковалева. - С устроившим стрельбу подростком и его законным представителем - мамой - работают сотрудники полиции из отдела по делам несовершеннолетних. Известно, с 2016 года он состоит на внутришкольном учете.