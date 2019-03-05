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05.03.2019 13:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани подросток расстрелял из пистолета пятерых школьников

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В станице Ахтанизовской Темрюкского района Кубани 15-летний подросток расстрелял из пневматического пистолета пятерых школьников.

По факту стрельбы у нижегородской школы возбудили дело

Об этом "РГ" сообщил оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Инцидент произошел на одной из улиц станицы вне здания школы, - сообщили в пресс-службе краевого главка МВД. - Подросток начал стрелять из пневматического пистолета в результате конфликта между ним и другими школьниками. Пострадавшим пяти подросткам причинены ранения мягких тканей.

Потребовалась ли госпитализация раненым школьникам, не сообщается.

Сейчас сотрудниками полиции отдела по делам несовершеннолетних проводится проверка обстоятельств инцидента. По неподтвержденным данным, открывший огонь подросток и его пострадавшие сверстники учатся в одной школе.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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