На Кубани подросток расстрелял из пистолета пятерых школьников

В станице Ахтанизовской Темрюкского района Кубани 15-летний подросток расстрелял из пневматического пистолета пятерых школьников.

Об этом "РГ" сообщил оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Инцидент произошел на одной из улиц станицы вне здания школы, - сообщили в пресс-службе краевого главка МВД. - Подросток начал стрелять из пневматического пистолета в результате конфликта между ним и другими школьниками. Пострадавшим пяти подросткам причинены ранения мягких тканей.

Потребовалась ли госпитализация раненым школьникам, не сообщается.

Сейчас сотрудниками полиции отдела по делам несовершеннолетних проводится проверка обстоятельств инцидента. По неподтвержденным данным, открывший огонь подросток и его пострадавшие сверстники учатся в одной школе.