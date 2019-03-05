Супружеская пара погибла на пожаре в Волгоградской области

В Волгоградской области во время пожара в частном доме погибли супруги - мужчина 1951 года рождения и женщина 1957 года рождения.

Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, сообщение о горящем доме на улице Специалистов в селе Гусевка поступило в 17.40 по местному времени. К прибытию пожарных расчетов огнем была охвачена комната площадью около 20 квадратных метров.

После тушения возгорания в комнате были обнаружены погибшие мужчина и женщина.

Причины возникновения пожара и обстоятельства смерти устанавливаются.