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05.03.2019 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму арестован торговавший российским гражданством украинец

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму задержан 27-летний гражданин Украины, который разработал мошенническую схему, предусматривавшую присвоение денег за оформление российского гражданства. Жертвы афериста в результате оставались без денег и документов.

На границе Крыма задержали украинца

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Крым, украинец обещал желающим оформить российское гражданство за 10 тысяч долларов США. Мошенник попался, когда предложил своему земляку, 49-летнему гражданину Украины, в максимально сжатые сроки оформить российское гражданство. На самом же деле он не имел ни возможности, ни намерений исполнить взятые на себя обязательства.

При получении денег мужчина украинца задержали сотрудники ФСБ. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием. Ему инкриминируют часть 3 статьи 30 и часть 3 статьи 159 УК РФ - покушение на мошенничество в крупном размере.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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