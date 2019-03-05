Экс-мэра уральского города будут судить за взятку

Бывший глава Каменска-Уральского предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве.

По материалам СК РФ по Свердловской области, в 2014 году высокопоставленный чиновник получил от представителя строительной компании деньги за то, что помог с подписанием актов о приемке и справок о стоимости работ по двум муниципальным контрактам - на возведение детсада и двух домов.

"Хотя часть работ по контрактам не была выполнена, это не помешало перечислить на счет строительной фирмы всю сумму в счет оплаты по муниципальные заказы", - отметили в СК.

Обвиняемый в общей сложности получил от предпринимателя деньгами и имуществом более 5 миллионов 900 тысяч рублей (в том числе автомобиль Toyota Venza).

Бывшего градоначальника задержали 12 мая 2018 года оперативники регионального управления ФСБ. В настоящее время его уголовное дело рассматривается в суде.