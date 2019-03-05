На Урале осудили директора школы, где погиб ребенок

Викуловский районный суд Тюменской области вынес приговор директору местной школы, на территории которой в 2017 году восьмилетний мальчик провалился под грунт.

Директора признали виновной в халатности, повлекшей смерть ученика школы. Суд приговорил женщину к полутора годам условного лишения свободы и запретил занимать руководящие должности в сфере образования два года, на это же время назначен испытательный срок.

Частично инстанция удовлетворила иск потерпевших (родственников мальчика) и обязал выплатить каждому по пятьсот тысяч рублей. В законную силу приговор не вступил.

Напомним, 13 сентября 2017 года в селе Викулово на территории школы провалился грунт. После ЧП на несколько дней учебное заведение закрывали, в селе объявляли траур. Причиной произошедшего считали весеннее половодье.