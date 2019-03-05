На Урале директора турфирмы осудили за мошенничество на 12 млн рублей

В Екатеринбурге вынесен приговор директору турфирмы за мошенничество на крупные суммы.

Женщина руководила фирмой по организации туристического обслуживания с большим количеством клиентов. В июле 2015 года она решила похитить у покупателя тура в Турцию 196 тысяч рублей. Получив деньги, она не исполнила свою часть договора. Так пострадали еще четверо.

Кроме того, у одного из лояльных клиентов она взяла в долг 250 тысяч на месяц и деньги не вернула. Ущерб нанесен 14 людям на общую сумму 12,3 миллиона рублей.

"Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. В январе 2019 года оконченное расследование было передано в суд", - сообщили в отделении по связям со СМИ полиции Екатеринбурга.

Подозреваемую бизнесвумен признали виновной в мошенничестве в крупном размере, передает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Ленинский районный суд назначил женщине наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.