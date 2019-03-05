На Урале женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме

В городе Аше Челябинской области ночной пожар в частном двухэтажном доме унес жизнь двух человек - женщины и семилетнего ребенка. Хозяин дома госпитализирован, сообщили во вторник в ГУ МЧС региона.

- Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме в городе Аша Челябинской области, - сообщили в пресс-службе ведомства. - На момент прибытия первого подразделения огнеборцев происходило открытое горение внутри с распространением огня на надворные постройки на площади 100 квадратных метров. В ходе оперативных мероприятий на месте ЧП обнаружены тела двух погибших людей, в том числе семилетнего ребенка. 45-летний хозяин дома госпитализирован с ожогами.

Для ликвидации последствий пожара привлекалось 30 человек и 10 единиц техники. На место трагедии выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, отметили в ГУ МЧС.