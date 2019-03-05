То, что случилось в глухом таежном поселке Ванзеват, похоже на сценарий очень плохого детектива, настолько в нем все смешалось - разборки в стиле 90-х, жесткость, как во времена Салтычих. Если бы это "кино" не разыгралось в жизни, не сразу и поверишь...

Диплова уже нет в живых, но в Ванзевате все равно боятся открыто говорить о том, что происходило в поселке все эти годы. Фото: Елена Мационг/ РГ

Ванзеват - поселок небольшой, в нем от силы 240 жителей. В основном аборигены - ханты и манси. Стоит на берегу полноводной Оби в окружении таежного кедровника. Десять дней назад по поселку пронеслась весть - "Диплова убили, весь живот из ружья разворотили!" (здесь и далее до завершения следствия фамилия изменена. - Ред.). С одной стороны, прозвучало как гром среди ясного неба, а с другой - все понимали: что-то страшное рано или поздно должно было случиться.

Диплов - местный бизнесмен, 61 года от роду. Он появился в этих краях шесть лет назад. Сам родом из Березово, соседнего района. Местные жители говорят - скрывался сначала от банковских долгов, колесил по стране, потом после жестких разборок от каких-то бандитов. Группировки не поделили что-то, и Диплову "настоятельно рекомендовали": дальше Ванзевата не соваться. В итоге там он и схоронился.

Когда Диплова убили, у берега остались стоять три принадлежавших ему катера, на борту самого большого и сейчас красуется надпись - "Барин". В поселке говорят, он и вправду вел себя как барин. Устроил себе в этих краях настоящую вотчину и творил в ней, что хотел. Поначалу пытался втираться в доверие к местным жителям, за спирт скупал у доверчивых хантов выловленную рыбу и перепродавал. Но чуть что не по нему, угрожал оружием, в разговоре тут же переходил на бандитский жаргон, унижал. Поэтому дружба с местными у Диплова скоро закончилась. Люди сначала стали его сторониться, а потом и откровенно бояться.

Оно и было из-за чего. После смерти в доме убитого, в снегу и различных тайниках следователи нашли 8 единиц оружия, пять из них неучтенные, в арсенале был даже автомат Калашникова и 2500 боеприпасов.

Кого-то Диплов заманивал большой северной зарплатой. А кого-то приглашал через соцсети, предлагал хороший оклад. Как прозвучало на сельском сходе, Диплов забирал у них паспорта и мог делать, что хотел...

Работники жили у хозяина в лесу, на заимках. Некоторые в десятках километров от Ванзевата, в таежных избушках. Валили лес, который бизнесмен продавал, ловили для него рыбу, охотились на лосей. Причем все это происходило в заказнике, где за каждый спиленный кедр - уголовная ответственность. С Дипловым в поселковом доме жил только один, он готовил "барину" еду, мыл, стирал и убирал. В разное время на бизнесмена работали от четырех до восьми человек, всего за шесть лет, как рассказывают, сменилось человек 50. За любую провинность Диплов работяг избивал и изощренно унижал.

Кому-то удавалось сбежать, кому-то ничего не оставалось, как работать на Диплова. А кому-то и бежать было особо некуда. К тому же барин одно время щедро заливал все беды работников дармовым спиртом вместо зарплаты. Местные жители говорят, что в последние месяцы работникам в довольствии в сельмаге отказали. Диплов буквально морил работяг голодом. Мол, что вам надо, "мясо бегает в лесу", "рыба плавает в реке".

24 февраля наступил финал: Диплова нашли убитым в собственном доме. Преступление раскрыли по горячим следам меньше чем за двое суток. Убийцей оказался, как сообщает СК Югры, 35-летний работник Диплова. О мотивах в Следственном комитете пока не сообщают, ссылаясь на тайну следствия. Как и о том, были ли у Диплова еще работники, которых он незаконно удерживал и жестоко с ними обращался.

После смерти в доме убитого следователи нашли 8 единиц оружия, автомат Калашникова

При этом в распоряжении редакции имеется более чем двухчасовая аудиозапись схода жителей Ванзевата, на который собрались 62 человека, приехали работники прокуратуры, полиции, руководители района и поселка. Сход прошел еще два года назад, весной 2017 года. Кроме того, у нас имеются копии многочисленных жалоб жителей Ванзевата, в том числе губернатору Югры, в прокуратуру округа, в региональное полицейское ведомство, уполномоченному по правам человека в Югре, под документами стоят подписи 43 человек. Это почти каждый пятый житель поселка, даже если считать стариков и детей вместе взятых. Есть и копии ответов силовых структур на обращение жителей.

Что показательно, всю информацию жители предоставили "Российской газете" исключительно на условиях анонимности, потому что и сегодня, даже после того как Диплова уже нет в живых, они боятся говорить открыто о том, что происходило в Ванзевате все эти годы.

Однажды силовики все же отреагировали на происходящее в Ванзевате. Два года назад, в феврале 2017 года, в поселок на снегоходах нагрянул ОМОН. Задержали Диплова, с понятыми провели опись найденного у него оружия. Впрочем, как вскоре выяснилось, на все стволы разрешение есть. Доказать, что он кого-то держит в неволе, тоже не удалось.