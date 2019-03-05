В Югре автобус с вахтовиками столкнулся с грузовиком

Автобус, который перевозил вахтовиков, попал сегодня в аварию на югорской трассе: он столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие.

Случилось ДТП около 10.40 по местному времени на 800 километре трассы Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск.

В региональном департаменте здравоохранения Югры ТАСС уточнили: водитель грузовика в тяжелом состоянии, его доставили в Пойковскую районную больницу. Второму пострадавшему госпитализация не потребовалась.

Как сообщили "РГ" в "Уралуправтодоре", дорога в момент ДТП находилась в нормативном состоянии, неудовлетворительных дорожных условий зафиксировано не было.

"Пятого марта в 14.05 движение автотранспорта снова стало осуществляться в штатном режиме. Последствия ДТП были ликвидированы", - рассказали в организации, отвечающей за все федеральные дороги в Свердловской, Тюменской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.