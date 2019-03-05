В Кургане уволили воспитательницу, заклеившую рот ребенка скотчем

Сотрудницу одного из детсадов в Кургане уволили с должности и привлекли к уголовной ответственности после того, как вскрылся факт применения к одному из малышей недозволенных методов воспитания.

"В конце декабря 2018 года воспитательница заклеила ребенку рот скотчем, чтобы он перестал плакать. Малыш сильно испугался, не мог дышать", - рассказали в пресс-службе Курганской областной прокуратуры.

Происшествие было выявлено в ходе проверки надзорного ведомства. Работницу детсада уволили с занимаемой должности, она привлечена к уголовной ответственности по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).