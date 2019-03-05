5 марта Главное следственное управление СК по Москве объявило о завершении расследования уголовного дела Бахтиёра Матякубова, выходца из одной из республик Средней Азии. Этот человек обвиняется в пяти убийствах в столице и в области.

Орудовал убийца зимой и весной 2015 года. Он выслеживал женщин в безлюдных местах, часто - в парках. На мужчин никогда не нападал. Первое убийство, по версии следствия, Матякубов совершил 17 марта 2015 года в Измайловском парке. 35-летняя женщина выгуливала собачку. Убедившись , что посторонних вокруг нет, этот человек дважды ударил москвичку ножом в сердце.

Часто убийца выслеживал жертв в магазинах. Шел следом и убивал. При этом ему было не важно - день на дворе или ночь. Искали убийцу трудно.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в СК, следствию удалось установить характерный почерк нанесения ударов ножом - чтобы наверняка убить женщину. Потом занялись детализацией мобильного телефона. Пошагово восстанавливали все его передвижения, соотнося их с местами преступления. Наконец, был установлен адрес его проживания.

Там во время обыска следователь обнаружил его одежду со следами крови двух жертв. Но Матякубов успел уехать на родину. Его объявили в международный розыск. И - нашли. Оказалось, что на родине этого человека уже поймали за совершение аналогичных убийств. В декабре 2017 года его экстрадировали в Москву.

По выводам психолого-сексолого-психиатрической экспертизы, у обвиняемого эмоционально неустойчивое расстройство личности, вспыльчивость, повышенная возбудимость, мстительность и личная неприязнь к женскому полу. Во время следствия Матякубов вину признал полностью.

Следствие уверяет, что им собрана достаточная доказательственная база. А обвинение прокурор утвердил.

Сейчас тома этого страшного дела ушли в суд.