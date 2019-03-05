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05.03.2019 18:45
Рубрика: Происшествия

Деньги не приносить

Судебные приставы перестали принимать наличные
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(7807)
Федеральная служба судебных приставов официально напомнила: сотрудники ведомства не вправе принимать наличные в счет погашения долга. Чтобы расплатиться, надо положить деньги на специальный счет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сообщение об этом появилось на новом онлайн-ресурсе ведомства: на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов открыт раздел по противодействию коррупцию. А безналичный расчет по долгам - прежде всего антикоррупционная мера.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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"Законный ход исполнительного производства не предусматривает передачи или перевода работнику ФССП России денег, ценных бумаг, иного имущества либо незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав", напомнили в ведомстве.

Должник может перевести деньги на депозитный счет того подразделения службы судебных приставов, в котором возбуждено исполнительное производство. Сделать это можно с помощью электронных платежных систем прямо на сайте ведомства. Или - через банк. Кроме того, деньги можно перечислить напрямую на счет взыскателя.

При этом банковские реквизиты рекомендуется проверять. Они будут указаны в постановлении о возбуждении исполнительного производства. Если же кто-то, представляясь приставам, попросит наличные или предложит бросить деньги на карту, должника это должно насторожить.

В целом, как рассказывают в ведомстве, новый раздел сайта создан для тех, кто не хочет поощрять "нечистых" на руку служащих и сам хочет держаться в рамках закона. Это правильное поведение.

"Специальная памятка рассказывает, как себя вести и куда обратиться, если гражданин столкнулся с проявлениями коррупции. Кроме того, в разделе доступным языком с описанием конкретных ситуаций разъяснены положения законодательства в сфере противодействия коррупции", - пояснили в пресс-службе ФССП России.

Фото: istockphoto.com
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Гражданам, у которых вымогают "вознаграждение", рекомендуется следующий алгоритм действий: выслушать вымогателя, отложить разговор под любым предлогом, не выражая явного согласия дать взятку, и сообщить о данном факте по телефону доверия ФССП России (495) 870-69-96 либо в правоохранительные органы. Телефон доверия ведомства работает круглосуточно.

Конфиденциальность обращения гарантируется. При этом, как уточняется в антикоррупционном разделе сайте, не рассматриваются анонимные обращения, обращения, не содержащие почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, а также обращения, не касающиеся коррупционных действий федеральных государственных гражданских служащих ФССП России. Иными словами, пожаловаться на любое другое ведомство по телефону судебных приставов невозможно. Нужно будет найти другой номер доверия.

Каждый год с судебными приставами сталкиваются более ста миллионов человек. Только в прошлом году было возбуждено 60,3 миллиона исполнительных производств. Конечно, далеко не всегда должники являются физическими лицами, нередко это какие-то фирмы и организации. Однако ведь любую компанию все равно представляет какой-то живой человек. Кроме того, у любого исполнительного производства две стороны: одна должна, а другая ждет денег. Информация, как не ввязаться в коррупцию, нужна и тем и другим.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст ФССП Полномочия судебных приставов
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