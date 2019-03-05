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Рубрика: Происшествия
Проект: РГ-Медиа

Видео: 7 признаков, по которым можно распознать лжегазовщиков

Текст: Рамиля Туктарова

Каждый месяц в "Мосгазе" раздаются звонки от граждан с жалобами на лжегазовщиков. Мошенники ходят по квартирам и под видом проверки газовых плит предлагают за крупные суммы установить сигнализаторы утечки газа или другие приборы.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Типичным таким примером стала история москвички Ларисы Обыдиной.

Как рассказала в нашем интервью Лариса, к ней постучались двое мужчин, которые представились сотрудниками газовой службы. "Я их впустила, они все проверили и начали мне предлагать вот этот прибор", - рассказывает Лариса, вертя в руках сигнализатор загазованности белого цвета.

По ее словам, в разговоре мужчины убеждали, что этот прибор очень необходим в быту и что это нужно ради безопасности ее семьи. Также они говорили, что этот аппарат потом будет приобретаться всеми.

В своем расчете мошенники угадали. Лариса очень быстро поддалась на уговоры и купила газоизмеритель - за 9 тысяч рублей (для сравнения, в свободной продаже он стоит всего 350 рублей). То, что она имеет дело с аферистами, женщина не подозревала до последнего, пока домой не вернулся ее сын, который сразу понял: его маму обманули.

Любят ходить на дело вдвоем

Как же распознать мошенников и какие уловки они используют? Что должно насторожить?

Во-первых, люди, которые прикидываются специалистами из газовой службы, всегда стараются создать видимость того, что они из государственной конторы и работают под началом "Мосгаза". Но надо помнить, что обслуживанием газового оборудования занимается только "Мосгаз" и никакие другие организации.

Очень часто псевдогазовщики приходят в квартиру вдвоем, тогда как слесарь, работающий в "Мосгазе", обычно ходит один. Правда, иногда бывают исключения.

"Исключение бывает тогда, когда со слесарем ходит мастер и проверяет его работу. Или старший четвертого разряда учит сотрудника третьего разряда. То есть наставник проводит обучение своего ученика", - рассказывает Татьяна Киселева, начальник Управления ВДГО АО "Мосгаз".

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Лжегазовщики одеваются в форму, напоминающую ту, что носят представители "Мосгаза". Но это всего лишь имитация.

Обратите внимание: сотрудник "Мосгаза" носит спецодежду темно-синего цвета со светоотражающими полосками, а на спине у него размещена оранжевая кокетка с надписью "Мосгаз" и фирменным логотипом. На форме мошенников написаны другие названия, и зачастую эти наименования включают в себя слово "газ". Например, "газ-контроль". Сделано это в расчете на то, что, увидев слово "газ", человек успокоится и подумает, что пришли люди из "Мосгаза".

Мошенники также могут показывать собственные красные удостоверяющие корочки.

Что должно быть в удостоверении сотрудника "Мосгаза"

1. Фотография сотрудника.
2. Герб Москвы.
3. Фирменный логотип АО "Мосгаз".
4. Фирменная голограмма.
5. Срок действия удостоверения.
6. Номер сотрудника, его фамилия, имя и отчество.
7. Название управления и должность сотрудника.
8. Печать АО "Мосгаз".

Все ради денег

Мошенники всегда предлагают какие-то платные услуги: установить приборы учёта газа, сигнализатор загазованности и измерители или даже плиту. Причем часто заманивают скидками и льготами. И пока клиент не успел опомниться, давят на него психологически и всячески торопят с решением.

Например, могут говорить, что установка газоизмерителя нужна ради безопасности семьи и дома. Могут запугивать последствиями, напоминая о каких-нибудь недавних ЧП с газом в стране.

Фото: iStock
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Представитель "Мосгаза" во время проверки никогда не станет предлагать сделать что-то за плату и уж тем более психологически давить.

Зачастую приборы, которые "газовые коробейники" фактически впаривают доверчивым людям, совершенно бесполезны.

"Подобные приборы реагируют на все запахи, - отмечает Татьяна Киселева. - Если подгорела пища, прибор будет давать сигнал. Он реагирует на дезодорант, на курение. Такой газоизмеритель не только не помогает в плане обнаружения утечки газа, он, мне кажется, еще усугубляет. Если по-хорошему, устанавливать надо другие приборы – они ставятся у потолка и заблокированы в газопровод. В случае утечки газа они его отключают. Такой прибор должен быть выведен на пульт диспетчерского управления".

Но подобные газоуловители нужно устанавливать во всем доме, только тогда будет толк. Если хотя бы в одной квартире прибор не будет вмонтирован, все будет напрасно, ведь утечка газа может произойти именно в ней, а контроля над этим не будет.

Алгоритм поведения

Как правильно себя вести, если к вам в дверь позвонили незнакомцы и представились сотрудниками газовой службы?

Если вы этих людей не знаете и сомневаетесь, лучше позвонить в "Мосгаз" или в свою управляющую компанию, чтобы удостовериться, что вы действительно имеете дело с сотрудниками государственной компании. Попросите слесаря показать свое удостоверение.

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Ни в коем случае не подписывайте сомнительных документов, вроде договоров, которые вам могут предложить. Настоящий слесарь из "Мосгаза" максимум может попросить поставить роспись о том, что был проведен инструктаж.

Молодых людей провести трудно, хотя и такие случаи бывают. В зону повышенного риска обычно попадают доверчивые пенсионеры, которые днем остаются дома одни и легко могут стать "добычей" проходимцев.

Поэтому если у вас есть пожилые родители или бабушка с дедушкой, и они часто бывают днем в квартире одни, обязательно поговорите с ними и расскажите, как правильно вести себя, если вдруг им в дверь позвонят незнакомцы в форме. Помните, кто предупрежден – тот вооружен.

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