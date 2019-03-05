Врачам ФК "Зенит" дали допуск в СИЗО к футболисту Кокорину

Врачи ФК "Зенит" могут оказать необходимую помощь находящемуся в СИЗО "Бутырка" арестованному футболисту Александру Кокорину, заявили в руководстве учреждения. Правда, кроме этого необходимо еще и разрешение следователя СК РФ.

"Мы попросили руководство СИЗО "Бутырка" помочь в решении вопроса с допуском врачей ФК "Зенит" и нашли в этом вопросе полное взаимопонимание, - передает ТАСС слова ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова. - Администрация изолятора готова сделать максимум возможного для положительного решения этого вопроса, а тюремные врачи готовы предоставить отдельный кабинет для осмотра футболиста клубными врачами".

Напомним, что днем ранее от футболиста поступила жалоба на здоровье. Его беспокоят боли в ноге, где, по его словам, произошел ожог после медицинских процедур и началось нагноение.

"Будет лучше, чтобы ему оказали медицинскую помощь специалисты, которые занимались его здоровьем в клубе", - считает Мельников.