Глава Минздрава оказала помощь пассажирке во время перелета в Ташкент

Во время перелета рейсом "Аэрофлота" по маршруту Москва-Ташкент одной из пассажирок стало плохо. Командир экипажа по громкой связи уточнил, есть ли на борту врач. Как подтвердили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Минздрава, на просьбу сражу же откликнулась летевшая данным рейсом министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Она оценила состояние пассажирки как не угрожающее жизни. Из своей аптечки, которую министр всегда возит с собой, Скворцова дала пассажирке лекарство. Состояние женщины улучшилось. Делегация Минздрава России направлялась с двухдневным визитом в Узбекистан.

Вероника Скворцова - выпускница Второго мединститута им. Н.И. Пирогова.Она окончила клиническую ординатуру института и очную аспирантуру по специальности "Нервные болезни". В 1994 году ей была присвоена квалификация врача-невролога высшей категории. В 1989 году Скворцова возглавила одну из самых первых в нашей стране нейрореанимационных служб 1-й градской больницы Москвы. Это уже не первый случай, когда министр оказывает экстренную помощь на борту самолета.