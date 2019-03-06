Новости

"Сто лет одиночества" Маркеса впервые экранизируют 20:59
В МИД РФ прокомментировали попытки США сорвать поставку С-400 Турции 20:30
Следствие предъявило отцу Арашукова обвинения в хищении газа на 31 млрд 20:29
Крым начал поставлять на Кубань до 300 мегаватт электроэнергии 20:27
Названы бестселлеры в сегменте SUV в России 20:21
Лавров: Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений 20:13
Нефть подешевела на фоне информации о росте запасов в США 20:04
В Иркутске оштрафовали основателя знаменитого книжного приюта 19:45
Минтранс: Оснований для введения платной регистрации в аэропорту нет 19:30
Посол ФРГ в Венесуэле объявлен персоной нон грата 19:23
Авиабилеты могут подорожать из-за закрытого неба над Пакистаном 19:22
Умер первый басист группы Queen 19:16
Выплаты вкладчикам рухнувших банков в 2018 году сократились вдвое 19:10
Двум челябинцам дали срок за подделку туалетной бумаги 19:10
Чем будет занят в Минске инновационный центр электроники 19:04
"Шок": Марк Хэмилл рассказал, как узнал о перезапуске "Звездных войн" 18:52
На Масленицу в Поморье будут женить с блинами 18:49
Умерла Майя Туровская 18:43
Россия отправит наблюдателей на парламентские выборы в Южную Осетию 18:40
Музей в Заполярье вернет награды ветерана его сыну 18:36
В Минкурортов Крыма не увидели проблем с запретом хостелов в многоэтажках 18:29
В суд Киева поступил иск об увольнении главы МВД Украины Авакова 18:26
Джонни Роттен из Sex Pistols прокомментировал смерть Кита Флинта 18:25
Ковтун выиграл короткую программу на Универсиаде 18:20
В Дагестане госпитализированы 14 воспитанников детского сада 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС объяснил, можно ли увеличивать квартиру за счет крыш и лифтов
ВС объяснил, можно ли увеличивать квартиру за счет крыш и лифтов
На какие фильмы сводить любимую в праздник
На какие фильмы сводить любимую в праздник
Социальный налоговый вычет распространят на жизненно важные лекарства
Социальный налоговый вычет распространят на жизненно важные лекарства
06.03.2019 19:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камера на лето

Бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову продлили срок в СИЗО
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(7809)
В среду Басманный суд Москвы продлил до 3 июля срок ареста бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Фото: Следственный комитет РФ/ ТАСС Фото: Следственный комитет РФ/ ТАСС
Фото: Следственный комитет РФ/ ТАСС

Бывшего высокопоставленного чиновника экстрадировали в Россию в начале января из Франции по обвинению в многомиллиардном мошенничестве. Компетентные органы Франции почти три года выдавали нам экс-министра финансов по запросу Генеральной прокуратуры РФ.

Суды смогут заочно арестовывать обвиняемых, скрывающихся в СНГ

Кузнецов не признает свою вину. А инкриминируют ему большой список "тяжелых" статей с немалыми сроками: мошенничество, легализация денежных средств, полученных незаконным путем, и растрата. Общая сумма ущерба - 14 миллиардов рублей.

А по версии следствия, Кузнецов и его заместитель Валерий Носов организовали солидную преступную группу. Эта группа приобретала у предприятий ЖКХ права требования задолженностей к муниципальным образованиям Московской области. Долги были большие, и муниципалитеты оказались вынуждены оформить кредиты, чтобы оплатить задолженность.

Но это была не единственная афера. Следствие уверяет, что преступная группа и ее лидер Кузнецов похитили имущество ОАО "Мособлтрансинвест".

Некоторые сообщники Кузнецова уже сидят - это Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова, сестра бывшего министра. Наш суд вынес приговор и бывшей супруге Кузнецова Жанне Булах. Правда, срок у нее заочный. Булах живет в США, и ее нам оттуда не выдадут.

Вообще биография этой женщины полна темных пятен. Родом она из Белоруссии. По слухам, вышла замуж за офицера, который помог ей перебраться в Америку. Там работала то ли нянькой, то ли занималась туристическим бизнесом.

Фото: Александр Погожев/ТАСС
Суд на Ставрополье оставил под арестом Александра Емельяненко

С Кузнецовым она познакомилась в 90-х годах, когда тот трудился в Инкомбанке. Когда Кузнецов обосновался в правительстве Московской области, его супруга не осталась в стороне.

Наши следователи вообще подозревают, что именно Булах организовала преступную группу и украла у страны миллиарды.

По их мнению, ей принадлежит авторство и схемы хищения денег, а также вывода их из страны через Московский залоговый банк. Это финансовое учреждение контролировали супруги и их подельники. Когда разразился скандал, у банка отняли лицензии, а его руководителей, тех, что не успели скрыться, заставили выплачивать больше 2 миллиардов рублей. Известно, что от Кузнецова и Булах деньги ушли на Кипр. Их частью они потом оплатили дорогую недвижимость во Франции и в Швейцарии.

В прошлом году Франция арестовала часть элитного имущества бывших супругов на 120 миллионов евро. В списке - виллы, дорогие машины, картины и антиквариат.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Следствие предъявило отцу Арашукова обвинения в хищении газа на 31 млрд
Путин поручил ФСБ защитить Россию от кибернаступления
В МИД РФ прокомментировали попытки США сорвать поставку С-400 Турции
Пенсионеры получат доплаты к пенсиям в мае-июне
Военным запретили разглашать служебную информацию в соцсетях