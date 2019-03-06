В среду Басманный суд Москвы продлил до 3 июля срок ареста бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.

Бывшего высокопоставленного чиновника экстрадировали в Россию в начале января из Франции по обвинению в многомиллиардном мошенничестве. Компетентные органы Франции почти три года выдавали нам экс-министра финансов по запросу Генеральной прокуратуры РФ.

Кузнецов не признает свою вину. А инкриминируют ему большой список "тяжелых" статей с немалыми сроками: мошенничество, легализация денежных средств, полученных незаконным путем, и растрата. Общая сумма ущерба - 14 миллиардов рублей.

А по версии следствия, Кузнецов и его заместитель Валерий Носов организовали солидную преступную группу. Эта группа приобретала у предприятий ЖКХ права требования задолженностей к муниципальным образованиям Московской области. Долги были большие, и муниципалитеты оказались вынуждены оформить кредиты, чтобы оплатить задолженность.

Но это была не единственная афера. Следствие уверяет, что преступная группа и ее лидер Кузнецов похитили имущество ОАО "Мособлтрансинвест".

Некоторые сообщники Кузнецова уже сидят - это Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова, сестра бывшего министра. Наш суд вынес приговор и бывшей супруге Кузнецова Жанне Булах. Правда, срок у нее заочный. Булах живет в США, и ее нам оттуда не выдадут.

Вообще биография этой женщины полна темных пятен. Родом она из Белоруссии. По слухам, вышла замуж за офицера, который помог ей перебраться в Америку. Там работала то ли нянькой, то ли занималась туристическим бизнесом.

С Кузнецовым она познакомилась в 90-х годах, когда тот трудился в Инкомбанке. Когда Кузнецов обосновался в правительстве Московской области, его супруга не осталась в стороне.

Наши следователи вообще подозревают, что именно Булах организовала преступную группу и украла у страны миллиарды.

По их мнению, ей принадлежит авторство и схемы хищения денег, а также вывода их из страны через Московский залоговый банк. Это финансовое учреждение контролировали супруги и их подельники. Когда разразился скандал, у банка отняли лицензии, а его руководителей, тех, что не успели скрыться, заставили выплачивать больше 2 миллиардов рублей. Известно, что от Кузнецова и Булах деньги ушли на Кипр. Их частью они потом оплатили дорогую недвижимость во Франции и в Швейцарии.

В прошлом году Франция арестовала часть элитного имущества бывших супругов на 120 миллионов евро. В списке - виллы, дорогие машины, картины и антиквариат.