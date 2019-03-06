Из Воронежа выдворили африканских болельщиков ЧМ-2018

Судебные приставы в аэропорту Воронежа проводили в самолет группу футбольных болельщиков из Нигерии, застрявших в России после чемпионата мира по футболу.

25 молодых африканцев - в их числе три девушки, - улетели на родину через Турцию, дорогу им оплатило посольство. Еще столько же дожидаются очереди на отправку.

- Процесс это не быстрый. Правоохранительные органы находят болельщиков и помещают в центр содержания иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределы РФ. Тем временем готовятся документы на высылку из страны - поскольку согласование ведется с посольством, бумаги переводятся на язык той страны, откуда болельщик. Когда все готово, наши приставы отвозят очередную партию иностранцев в аэропорт, - рассказала руководитель пресс-службы УФССП по Воронежской области Надежда Тарасова.

Судебные приставы считают, что 50 выловленных в Воронежской области болельщиков - далеко не предел. Работа по их поиску и выдворению из страны будет продолжена.