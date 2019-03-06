СМИ: На юго-востоке Москвы задержаны участники массовой драки

На юго-востоке Москвы у станции метро "Рязанский проспект" произошла массовая драка со стрельбой, передает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Задержаны 10 человек.

По предварительным данным, на Рязанском проспекте между таксистом и двумя пассажирами произошел конфликт из-за оплаты проезда.

"В ходе инцидента один из мужчин произвел выстрел вверх из травматического оружия, от которого никто не пострадал", - уточнили агентству.

В итоге в потасовке приняли участие до 30 человек. Данных о пострадавших нет.