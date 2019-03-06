В Тульской области перевернулся школьный автобус с детьми. Это случилось практически через месяц после страшной аварии с автобусом, перевозившим детский танцевальный коллектив, в Калужской области. Тогда погибло семь человек, в том числе четверо детей, и еще 13 человек попали в больницу.

К счастью, на сей раз обошлось без жертв - пятеро детей после оказания медицинской помощи были отпущены из больницы в тот же день, трое с сотрясением головного мозга еще на больничных койках. По словам медиков, полученные травмы не представляют угрозы жизни и здоровью.

Школьники из села Архангельского Каменского района Тульской области возвращались домой после лыжного забега "По местам боевой славы". На 39-м километре автодороги Лопатково - Ефремов примерно в 15.40 муниципальную "Газель" с детьми "догнал" джип. Автомобиль Toyota Sequoia, ехавший в попутном направлении, с такой силой врезался в микроавтобус, что тот съехал в кювет и перевернулся. Как сообщила "РГ" официальный представитель прокуратуры области Любовь Кузнецова, микроавтобус перевернулся не менее двух раз и встал на колеса.

Разбита задняя часть автобуса, смятая крыша... А в салоне восемь детей и трое взрослых. Проезжавшая мимо супружеская пара, увидев перевернутый автобус, остановилась. Муж и жена, пришедшие на помощь, рассказали, что опасались самого страшного. Когда подбежали, вздохнули с облегчением - все живы.

- Ремни безопасности спасли пассажиров, - говорят очевидцы.

Пассажиры не получили тяжелых травм в таком серьезном ДТП только потому, что были пристегнуты

Возможно, недавняя трагедия под Калугой обострила внимательность и ответственность взрослых - с детьми было три сопровождающих, в том числе школьный учитель физкультуры и представитель районной администрации. Так вышло, что незадолго до ДТП у ребят была "зеленая остановка". После нее один из сопровождающих - бывший участковый - лично прошел по салону и убедился, что все школьники пристегнуты ремнями безопасности. По сути, он спас своих подопечных - страшно представить, что могло случиться, если бы кто-то пренебрег ремнем безопасности.

Прокурорская проверка установила, что при организации этой поездки все инструкции были выполнены: в школе издан соответствующий приказ, путевой лист и прочие документы оформлены, ГИБДД уведомлены. Водитель перед поездкой прошел не только медосмотр, но и инструктаж. Микроавтобус 2010 года выпуска, оснащен системой ГЛОНАСС, ехал с желтой мигалкой.

- Все требования были выполнены. А главное - что дети пристегнуты. Именно поэтому обошлось без тяжелых травм в таком серьезном ДТП, - уверена Любовь Кузнецова.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства этого ДТП. Полиция начала доследственную проверку. Свою проверку проведут и следователи СУ СК.

Между тем по делу о ДТП с пассажирским автобусом в Калужской области арестованы водитель и предприниматель - владелец автотранспортного предприятия. В ходе следствия будет также дана правовая оценка должностных лиц контролирующих органов, сообщает пресс-служба СК РФ.

Тем временем

Десять человек госпитализированы после столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Тверской области. Третьего марта на автодороге Калязин - Кашин - Горицы - Кушалино в районе поворота на деревню Пузиково Кашинского района Тверской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Nissan Almera и пассажирского автобуса Mercedes-Benz. В результате аварии 10 человек с повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы в Кашинскую ЦРБ. По предварительным данным управления ГИБДД по Тверской области, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом.