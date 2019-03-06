За последние полгода у жителей Москвы украли уже семь собак. И это только случаи, о которых заявили в полицию. Как выяснила "РГ", крадут псов чаще ради перепродажи или мести бывшим супругам.

...В конце февраля в Теплом Стане бандиты выдавили стекло в припаркованных "Жигулях", достали из салона ротвейлера - и были таковы. А 18 февраля маленькую собачку вырвали из рук хозяйки прямо на улице, сообщили "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД. Владелица пса позвонила по "02", но вор успел убежать.

Еще случай - в Зюзино: мужчина попал в ДТП на Honda и вызвал полицию. Потом ненадолго отошел от машины, а когда вернулся, родезийского риджбека, который лежал на заднем сиденье, уже не было.

"Первым делом владелец собаки должен обратиться в полицию, - считает адвокат Владимир Постанюк. - Да, у нас нет в УК отдельной статьи за кражу домашних животных. Но в зависимости от того, сколько стоит животное, нарушителя привлекут либо к уголовной, либо к административной ответственности". Протоколом по КоАП дело кончится, если пес стоит меньше 2,5 тыс. руб. - статья 7.27 "Мелкое хищение". Если дороже - дело возбудят уже по "уголовке". Речь может идти о 158-й ("Кража"), 159-й ("Мошенничество") или 161-й ("Грабеж") статьям УК РФ.

Но для большинства владельцев собак кража не материальный ущерб, а личная трагедия. Собачники рассказывают, что они еще и платили за украденных животных. Деньги, которые готовы люди выложить, чтобы вернуть своего друга, нередко мотивируют похитителей и на саму кражу, и на возвращение питомца. Более того, находятся и "детективы" - агенты, якобы разыскивающие собак. На одном из форумов мы нашли телефон некоего Валерия - основателя "собачьего" детективного агентства. Владелица исчезнувшего любимца пожаловалась на его контору: собаку не нашли, а пять тысяч "аванса" взяли. "РГ" не удалось связаться с "Коломбо" ни по указанному номеру сотового, ни через Facebook.

Неужели полиция сможет помочь? Московские правоохранители подтвердили готовность реагировать на такие вызовы. В ноябре прошлого года оперативники по горячим следам раскрыли кражу мопса в Вешняках, рассказала замначальника пресс-службы городского ГУ МВД Екатерина Гузь. Преступник под видом покупателя похитил щенка мопса у хозяйки в подъезде дома на улице Старый Гай. Житель Подмосковья пытался скрыться с собакой на своей машине, но полицейские сумели его задержать и вернуть питомца заводчице.

Сами же собаководы на форумах советуют чипировать своего любимца или купить GPS-ошейник.