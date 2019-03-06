В центре Костромы на девочку обрушился фасад дома

Прокуратура в Костроме начала проверку после того, как на шестилетнюю девочку обрушилась часть фасада многоквартирного дома.

По данным прокуратуры области, ЧП произошло вечером 5 марта на центральной улице Костромы.

- В результате падения элемента фасада здания, расположенного по улице Советской в Костроме, несовершеннолетняя девочка 2012 года рождения получила травмы, - сообщили в ведомстве.

Как уточнила старший помощник прокурора области Наталья Шумская-Сколдинова, с фасада многоквартирного жилого дома возле остановки в районе улицы Привокзальной на голову малышки упал кирпич.

- Девочка получила ушиб головы, родители обратились в травмпункт, о произошедшем стало известно из сообщения медиков. Сейчас жизнь ребенка вне опасности, пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение домой, - рассказали в прокуратуре.

По факту обрушения части фасада на ребенка надзорное ведомство начало проверку. В первую очередь, проверят качество работы управляющей компании, в ведении которой находился дом.

Несколько лет назад на той же улице в Костроме кусок фасада упал на двухлетнюю девочку. От полученных травм малышка умерла на руках у родителей. После трагедии аварийный фасад здания начали ремонтировать.