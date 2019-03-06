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06.03.2019 20:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Младенец по сходной цене

В Москве задержали мать, которая продавала свою дочь
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(7809)
Столичное подразделение Следственного комитета объявило, что в Москве задержана женщина, подозреваемая в продаже своей новорожденной дочери.

Фамилию задержанной не называют. Известен лишь ее возраст - 23 года. Уголовное дело возбуждено по статье 127.1 Уголовного кодекса РФ "продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

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По версии следствия, дело было так. Задержанная мамаша "из корыстных побуждений" разместила в социальной сети объявление. Написала, что ищет приемных родителей для своей новорожденной дочери. Назвала и цену вопроса - один миллион рублей.

Покупатели на такой "товар" нашлись быстро, но на счастье ребенка, это были сотрудники органов. И 5 марта в квартире на востоке Москвы( более точного адреса в Следственном комитете не называют), произошел обмен младенца на денежные знаки. Все получилось, как и просчитывали правоохранители - после получения денег гражданка легко отдала младенца покупательнице и написала расписку, что все в порядке, деньги получены. Когда мамашу задержали, она на первом же допросе вину признала.

В СКР уверяют, что жизни ребенка ничего не угрожает. А еще говорят, что сейчас решается вопрос о предъявлении задержанной обвинения и избрании ей меры пресечения. Причем СК будет настаивать на лишении свободы. Можно догадаться, что младенца матери, скорее всего, не вернут. Ведь взяли женщину с поличным. Сотрудники полиции и СК организовали операцию, где каждый ход был записан. А если суд со следствием согласится, то она может получить до 10 лет колонии.

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