В Подмосковье грузовик врезался в легковушку: есть погибший

На Дмитровском шоссе в Подмосковье грузовой автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль. Один человек погиб на месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

"В 21​​​.20 поступило сообщение о том, что на 41-м километре Дмитровского шоссе в городском округе Мытищи грузовой автомобиль Mercedes с полуприцепом совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan", - уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным, есть и пострадавшие, но о состоянии их здоровья пока неизвестно.