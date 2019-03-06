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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье грузовик врезался в легковушку: есть погибший

На Дмитровском шоссе в Подмосковье грузовой автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль. Один человек погиб на месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

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"В 21​​​.20 поступило сообщение о том, что на 41-м километре Дмитровского шоссе в городском округе Мытищи грузовой автомобиль Mercedes с полуприцепом совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan", - уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным, есть и пострадавшие, но о состоянии их здоровья пока неизвестно.

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