Московский окружной военный суд в закрытом режиме приступил к рассмотрению по существу уголовного дела лидера крупной банды убийц Аслана Гагиева.

Как сообщила "РГ" пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, в ходе предварительных слушаний подсудимые отказались от суда присяжных и тройки судей, поэтому дело будет рассматривать судья единолично.

Напомним, 12 членов банды были этапированы в Москву из Владикавказа после решения о подсудности, принятого Верховным судом РФ. В связи с реальной угрозой личной безопасности участников судебного разбирательства. Все фигуранты содержатся в шести столичных СИЗО.

Что касается самого Гагиева, то в 2015 году его задержали в Австрии, где он пытался получить статус беженца. Тогда начался длительный процесс его экстрадиции в Россию. Защита Гагиева всячески тормозила процесс выдачи.

По данным Следственного комитета, "банда Гагиева" действовала в Москве, Московской области и Северной Осетии.

Следователи СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу нашли для обвиняемых самые тяжкие уголовные статьи: участие в преступном сообществе, бандитизм, убийства и покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом, убийства по найму, сопряженные с бандитизмом и похищением человека, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, похищение и незаконное лишение свободы человека. Практически это была банда киллеров численностью не менее 50 участников.

По данным следствия, бандиты убили более 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов.

По данным следствия, с 2004-го по 2014 год бандиты убили более 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов

Среди наиболее резонансных преступлений, совершенных ОПГ Гагиева, - убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.

Не менее 25 участников ОПГ уже приговорены к длительным срокам заключения. Еще девять членов банды до сих пор находятся в розыске.