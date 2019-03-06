За массовые беспорядки в колонии восемь арестантов получили сроки

Московский областной суд приговорил восьмерых осужденных, отбывавших наказание в Можайской воспитательной колонии Подмосковья, к срокам от трех лет и пяти месяцев до трех лет и одиннадцати месяцев. Всем им уже исполнилось 18 лет, и досиживать они будут этот срок в колонии общего режима.

Обвиняемым добавили срок за участие в массовых беспорядках на территории спецучреждения. Вечером 21 февраля 2016 года, как установил суд, несовершеннолетние воспитанники колонии, 55 человек, собрались в спортзале на втором этаже общежития, забаррикадировали входы и начали крушить мебель. Кроме того, они разрывали подушки, поджигали их и выкидывали из окон. Также в окна полетели части сломанной мебели, в частности, ножки от стульев и от стола, бумаги, стенды с правилами поведения в отряде. В общем, разбушевавшиеся недоросли крушили и выбрасывали все, что попадалось под руку. В ходе инцидента никто из воспитанников и сотрудников колонии не пострадал. Тем не менее следствие возбудило в отношении восьмерых подростков уголовное дело.

Согласно обвинительному заключению, прозвучавшему в суде, сумма уничтоженного имущества составила 330 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск представителей колонии к воспитанникам на эту сумму. Как они будут оплачивать - пока непонятно.

Среди испорченного имущества - 42 армейские кровати, 52 стула, 56 табуретов, а также тумбочки, кресла, компьютерные и обеденные столы и кое-какая техника.

Беспорядки, похожие на стихийный бунт, продолжались несколько часов. Затем подростки угомонились и согласились вступить в переговоры с администрацией. Они заявили, что над ними издеваются сотрудники колонии, и потребовали, чтобы им предоставили мобильные телефоны для связи с родственниками, журналистами и прокуратурой.

Судебный процесс над воспитанниками колонии шел свыше года. При вынесении приговора со всех подсудимых было снято обвинение в призывах к массовым беспорядкам за сроком давности. А c подсудимого Максима Ершова было снято обвинение в организации беспорядков за недоказанностью (он единственный, кто в этом обвинялся). Еще один подсудимый - Олег Белендрясов - был освобожден в зале суда из-за пересчета срока по принципу "день за полтора". Шестеро из осужденных признали вину.

После беспорядков начальнику колонии и нескольким сотрудникам были объявлены строгие выговоры за грубое отношение к воспитанникам. По сообщению Федеральной службы исполнения наказания, все сотрудники Можайской колонии для несовершеннолетних понесли дисциплинарные наказания.