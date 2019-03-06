Задержана девушка, пытавшаяся через соцсеть продать новорожденную дочь

В столице задержана 23-летняя девушка, которая выставила своего ребенка на продажу, опубликовав в социальной сети объявление. Об этом сообщают в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

Следователи этого управления возбудили и расследуют в отношении нерадивой матери уголовное дело по части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса РФ "торговля людьми". Так как ребенку еще не было даже года, даме вменены пункты "б" и "з" данной статьи. В них говорится о совершении преступления "в отношении несовершеннолетнего" и "в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного".

Женщина, как рассказали в столичном ГСУ, разместила в одной из популярных социальных сетей объявление о якобы поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. При этом она указала, что новым родителям сперва ей будет необходимо передать 1 млн рублей. "5 марта 2019 года, находясь в квартире на востоке Москвы, после получения денег подозреваемая передала ребенка покупательнице и написала расписку о получении денег", - рассказали в следственных органах.

В СК не поясняют, как именно удалось раскрыть преступление. Вероятно, в роли покупательницы выступила оперативный сотрудник. Отмечается, что в операции принимали участие столичные полицейские.

В настоящее время дама задержана и уже дала признательные показания. Вскоре девушке предъявят обвинение и изберут меру пресечения - следователи будут ходатайствовать об аресте фигурантки дела. Жизни ребенка ничего не угрожает, отметили в СК.