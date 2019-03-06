Хабаровские полицейские сняли с рейса двух авиадебоширов из Бурятии

Двух жителей Республики Бурятия 33 и 37 лет сняли с готовящегося к вылету самолета Хабаровск - Иркутск сотрудники полиции.

Как заявили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО, мужчины были пьяны и устроили на борту воздушного судна дебош. Об этом диспетчер службы авиационной безопасности сообщил сотрудникам транспортной полиции, обеспечивающим охрану общественного порядка в аэропорту.

Пассажиров доставили в дежурную часть. Они прошли первичное медосвидетельствование, которое подтвердило факт алкогольного опьянения.

Нарушителей привлекли к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.