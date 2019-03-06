В Бурятии посетительница колонии умерла после свидания с заключенным

СУ СК по Республике Бурятия начало доследственную проверку по факту смерти 31-летней женщины, приехавшей на свидание к заключенному исправительной колонии строгого режима.

Как сообщили в республиканском управлении СК России, в ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства смерти 31-летней женщины. Ее тело было обнаружено утром 5 марта в исправительной колонии № 2 строгого режима в Улан-Удэ.

Предварительно установлено, что она приехала к одному из заключенных. Последний воспользовался правом на длительное свидание со своей любимой. Он подал заявление, которое было удовлетворено администрацией режимного учреждения.

"4 марта к нему в колонию приехала женщина, - сообщили в СУ СК. - Свидание должно было длиться трое суток. Мужчину и женщину перевели в специальное здание и разместили в отдельной комнате".

Сообщается, что под утро женщину схватили судороги. Заключенный вызвал дежурного, а тот - врача. Однако женщина скончалась еще до прихода медика.

"При внешнем осмотре на теле покойной повреждений не обнаружено, - отметили в СУ СК. - Не исключено, что она страдала заболеванием, и ее состояние усугубилось из-за переживаний, связанных со свиданием".

Точную причину смерти позволит установить судебно-медицинское исследование. После этого будет принято процессуальное решение.