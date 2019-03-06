В Чите сотрудница почты присвоила себе 100 посылок

Около 100 мелких почтовых пакетов из международных отправлений вскрыла и присвоила себе сотрудница сортировочного центра из Читы. Этот факт был выявлен в ходе служебного расследования.

- Принципиальная позиция руководства филиала в данном вопросе - решительно расставаться с теми, кто допускает должностные нарушения, только такие меры позволят полностью искоренить подобные преступные явления среди сотрудников почты, - заявила главный специалист по корпоративным коммуникациям забайкальского филиала ФГУП "Почта России" Мария Козлова.

Нарушительницу, которая уже признала свою вину, отстранили от работы и в ближайшее время собираются уволить. Собранные службой безопасности почты материалы передали в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Пострадавшим клиентам за похищенные посылки в соответствии с законом "О почтовой связи" выплатят компенсации.

Чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем, в филиале собираются ужесточить систему отбора и контроля за персоналом.